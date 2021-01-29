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    00:21, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Туман, ветер, гололед прогнозируют в шести областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    29 января в Мангистауской области местами ожидается гололед. Ветер северо-западный, местами 17-22 м/с. В Актау 29 января ночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.
    29 января в Атырауской области местами ожидаются гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Атырау ночью 29 января ожидаются гололед, ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

    29 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

    29 января в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

    29 января-2 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. 1-2 февраля местами ожидается гололед. 29 января-2 февраля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, 30 января -1 февраля порывы 23-28 м/с. В Таразе 29 января-2 февраля временами ожидается туман. 1-2 февраля временами ожидается гололед. 30 января-1 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

    29 января в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.




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