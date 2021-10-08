Туман, сильный дождь и ветер - штормовые предупреждения на 9 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех регионах Казахстана 9 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на юге, западе Акмолинской области ожидается туман.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 м/с.

Днем в центре Кызылординской областисохраняетсяветер северо-восточный, северный 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный днем в горных районах 15-20 м/с.