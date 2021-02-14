Туман прогнозируют синоптики в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 февраля в Атырауской области местами ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Атырау 14 февраля ночью ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.



14 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

14 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем 14 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

14 февраля в Акмолинской области местами ожидается туман. Днем местами ожидаются гололед, ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с.

14 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 14 февраля ночью и утром ожидается туман.

14 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе 14 февраля временами ожидается туман.

14 февраля в Туркестанской области местами сохранится туман.



















