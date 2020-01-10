Туман прогнозируют синоптики в Костанайской и Туркестанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 января в Костанайской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%

11 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.