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Туман прогнозируют синоптики в Костанайской и Туркестанской областях

10 Января 2020 22:05
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Туман прогнозируют синоптики в Костанайской и Туркестанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Костанайская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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