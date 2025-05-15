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    06:00, 15 Май 2025 | GMT +5

    Туман ожидается на севере Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 мая распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    туман
    Фото: pixabay

    Под влиянием Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На юге, юго-востоке, в центре РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере страны ожидается туман.

    В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангистауской, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре, юге области Абай, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Алматинской, Карагандинской, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской, на юге Костанайской областей ожидается сильная жара 35-38 градусов, в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса.

    Днем на юге области Улытау, Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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