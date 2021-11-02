Туман, метель и гололед - прогноз погоды в Казахстане 2 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки, днем на востоке – сильные осадки (дождь, снег), лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны – гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на юге и северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В северной половине Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидаются гололед, туман, низовая метель, на севере и западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель, гололед, на юго-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и западе Павлодарской области ожидаются гололед, метель, на юге и северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем на юге области – туман.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, востоке и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Алматинской области, в центре Кызылординской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской, Атырауской областей ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане и девяти областях страны объявлено штормовое предупреждение.