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    00:01, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Туман и усиление ветра ожидаются 7 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Северная, северо-западная, восточная часть РК будет находиться под влиянием антициклона, а запад, юг, юго-восток республики под влиянием ложбины Южного циклона, где с прохождением фронтальных разделов ожидается дождь. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, западе, центре - туман, на юго-западе - пыльная буря, на юге, в горных районах – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман.

    Днем на западе, юге, востоке Алматинской области 15-20, порывы 25 м/с, на западе, юге и в горных районах - гроза.

    На юге и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с, в горных районах гроза, шквал.

    На севере Западно-Казахстанской области - туман.

    Ночью на востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-востоке Мангистауской области - усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается пыльная буря.

    Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.

    На западе, севере Костанайской области - усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с, ночью и утром на юго-западе области туман.

    Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на юго-западе Павлодарской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, центре Карагандинской области - туман, днем на юго-востоке области гроза.

    На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-18 м/с.

    Утром и днем на юго-западе и в горных районах Жамбылской области - усиление ветра 15-20, временами 25 м/с, на северо-востоке и в горных районах ожидается гроза.

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