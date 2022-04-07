Туман и усиление ветра ожидаются 7 апреля в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман.
Днем на западе, юге, востоке Алматинской области 15-20, порывы 25 м/с, на западе, юге и в горных районах - гроза.
На юге и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с, в горных районах гроза, шквал.
На севере Западно-Казахстанской области - туман.
Ночью на востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке Мангистауской области - усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается пыльная буря.
Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.
На западе, севере Костанайской области - усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с, ночью и утром на юго-западе области туман.
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области - усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на юго-западе Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, центре Карагандинской области - туман, днем на юго-востоке области гроза.
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-18 м/с.
Утром и днем на юго-западе и в горных районах Жамбылской области - усиление ветра 15-20, временами 25 м/с, на северо-востоке и в горных районах ожидается гроза.