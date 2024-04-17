РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:07, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Туман и грозы ожидаются в Казахстане

    Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 апреля, передает агентство Kazinform.

    — С прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части страны, в горных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, крайнем востоке погода без осадков, — говорится в сообщении.

    По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал, на северо-западе — град.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Грозы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!