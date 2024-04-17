00:07, 17 Апрель 2024 | GMT +6
Туман и грозы ожидаются в Казахстане
РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 апреля, передает агентство Kazinform.
— С прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части страны, в горных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, крайнем востоке погода без осадков, — говорится в сообщении.
По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал, на северо-западе — град.