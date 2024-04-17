Туман и грозы ожидаются в Казахстане

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 апреля, передает агентство Kazinform.

— С прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части страны, в горных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, крайнем востоке погода без осадков, — говорится в сообщении.

По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал, на северо-западе — град.