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Туман и гололед прогнозируют в Алматы в выходные дни
11 Февраля 2022 21:43
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в выходные дни ожидается туман и гололед, а в горах - сильный снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», утром и днем 12 февраля, сутки 13 февраля в городе, временами ожидаются туман и гололед. В горах Алматы 12 февраля – сильный снег, временами туман, гололед. Ветер западный, местами порывы - 23-28 метров в секунду.
В ДЧС Алматинской области также сообщили, что 12 февраля в области ожидаются туман и гололед. Ветер западный, порывы ветра достигают до 17-22 метров в секунду.
ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.
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