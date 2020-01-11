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Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января

11 Января 2020 16:02
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Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Костанайской области местами сохраняется туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед.

В Туркестанской области ожидаются в горах сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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