Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Костанайской области местами сохраняется туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед.

В Туркестанской области ожидаются в горах сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.