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Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января
11 Января 2020 16:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Костанайской области местами сохраняется туман.
В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед.
В Туркестанской области ожидаются в горах сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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