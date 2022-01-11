Туман и гололед ожидаются в Казахстане 11 января
На западе, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на западе, в центре Мангистауской области – гололед, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ночью на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере области – низовая метель.
На севере и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед.
На юго-востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской, на востоке Костанайской, Карагандинской, в центре Кызылординской, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей ожидается туман.