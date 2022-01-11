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    00:11, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Туман и гололед ожидаются в Казахстане 11 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК 11 января будет находится под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков. Лишь на западе и востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на западе, в центре Мангистауской области – гололед, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ночью на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

    На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере области – низовая метель.

    На севере и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед.

    На юго-востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской, на востоке Костанайской, Карагандинской, в центре Кызылординской, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей ожидается туман.


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