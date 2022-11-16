Туман и гололед ожидаются в Алматы

16 Ноября 2022, 21:01

16 Ноября 2022, 21:01

Туман и гололед ожидаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы утром и ночью 17 ноября ожидаются туман и гололед. Департамент по чрезвычайным ситуациям города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДЧС, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и к наезду на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее синоптики прогнозировали понижение температуры 16-18 ноября в Казахстане. На погоду большей части республики будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры.