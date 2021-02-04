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    16:50, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Туман и гололед обещают синоптики в пяти областях РК 5 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    5 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с.

    5 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед.В Петропавловске 5 февраля ожидаются туман, гололед.

    5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанае 5 февраля ожидаются туман, гололед.

    5 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актобе ночью 5 февраля ожидается гололед, временами туман.

    5 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 5 февраля ожидается туман.
    Вероятность шторма 85-90%.


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