Туман и гололед обещают синоптики в пяти областях РК 5 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

5 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с.

5 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед.В Петропавловске 5 февраля ожидаются туман, гололед.

5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанае 5 февраля ожидаются туман, гололед.

5 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актобе ночью 5 февраля ожидается гололед, временами туман.

5 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 5 февраля ожидается туман.

Вероятность шторма 85-90%.