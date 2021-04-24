Туман, гроза, ветер: шторм прогнозируют в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 апреля в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.

24 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

24 апреля в Кызылординской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.

24 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

24 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

23-24 апреля в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 23 апреля порывы 25 м/с. В Туркестане утром и днем 23 апреля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

24 апреля в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с, днем 24 апреля порывы 23-28 м/с.