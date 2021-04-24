РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:16, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Туман, гроза, ветер: шторм прогнозируют в семи регионах Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    24 апреля в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.

    24 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

    24 апреля в Кызылординской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.

    24 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    24 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    23-24 апреля в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 23 апреля порывы 25 м/с. В Туркестане утром и днем 23 апреля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    24 апреля в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с, днем 24 апреля порывы 23-28 м/с.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Туркестанская область Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Карагандинская область Главная для mail.ru Западно-Казахстанская область Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!