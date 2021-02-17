РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:41, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Туман, гололед, сильный ветер ожидаются в 12 регионах РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Туркестанской области 17 февраля местами ожидается туман.

    В Мангистауской области местами днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гололед, ночью и утром туман.

    В Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

    В Атырауской области днем местами ожидается сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

    17 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

    В Карагандинской области местами ожидаются гололёд, туман.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем на юге низовая метель.

    В Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе 17 февраля временами ожидается туман.

    18 февраля в Карагандинской области ожидаются ночью местами снег, днем осадки (дождь, снег), 19 февраля на большей части осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    18 февраля местами, 19 февраля на большей части в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 18 февраля местами, 19 февраля на большей части - 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Сегодня, 12:03
    Свыше 1,7 тысячи нарушений совершили самокатчики - МВД РК
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!