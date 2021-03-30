Туман, гололед, сильный ветер ожидается в ряде регионов 30 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный,

30 марта в Павлодарской области местами сохраняется низовая метель. В Павлодаре 30 марта сохраняются низовая метель, ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

30 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау ночью и утром 30 марта ожидается туман.

30 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. В Кызылорде 30 марта временами ожидается туман.

30 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью и утром, местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром 30 марта ожидается туман. На дорогах гололедица.

30 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

30 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Караганде 29 марта ночью ожидаются гололед, низовая метель.

30 марта в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный, 15-20 м/с. В Таразе 30 марта ожидаются туман, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.