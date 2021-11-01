Туман, гололед и низовая метель ожидаются 1 ноября в Казахстане
На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны гололед. На севере и востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман. На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе области гололед, низовая метель.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
На юге и северо-востоке Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в горных районах и на севере области - туман.
Ночью на западе Павлодарской области ожидается гололед, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе Костанайской области ожидается туман, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в горных районах туман.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях, на западе, севере и центре Атырауской области ожидается туман.