Туман, гололед и низовая метель ожидаются 1 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики 1 ноября сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (дождь, снег), лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны гололед. На севере и востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман. На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе области гололед, низовая метель.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге и северо-востоке Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в горных районах и на севере области - туман.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается гололед, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Костанайской области ожидается туман, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в горных районах туман.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях, на западе, севере и центре Атырауской области ожидается туман.



