Туман, гололед и морозы прогнозируют синоптики 25 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 января на большей части территории Казахстана ожидается туман, гололед и морозы. Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 января в Атырауской области местами ожидается туман, гололед. В Атырау ночью и утром 25 января ожидается туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидается туман, гололед. В Актобе временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. В Уральске 25 января ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

25-28 января в Жамбылской области местами ожидается туман. 27-28 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе 25-28 января временами ожидается туман.

25 января в Акмолинской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

25 января в Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ночью 25 января местами ожидается сильный мороз 35 градусов.

25 января в Туркестанской области местами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

Ночью 25 января в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз 28-33, местами 40 градусов. Местами низовая метель, туман.

25 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось о том, что снизится температура до 40 градусов на севере Казахстана.