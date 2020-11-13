Туман, гололед и метель: в восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон, с большим запасом влаги, с центром над Екатеринбургом, будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
В тыл циклону, на западные регионы страны, смещается холодный Северо-западный антициклон – с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза. В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине - гололед.
14-16 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-
восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с, 15 ноября порывы 23-28 м/с.
В Таразе 14-16 ноября временами ожидается туман, гололед. Днем 14, сутки 15 ноября ветер
северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
14-15 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 14, сутки 15 ноября ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.
В Караганде 14 ноября ожидаются гололед, низовая метель.
В Жезказгане ночью 14 ноября ожидается низовая метель. Вероятность шторма 75-80 %.
14 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем местами гололед. В Уральске ночью и утром 14 ноября ожидается туман.
14 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.
В Костанае днем 14 ноября ожидается ветер северо-западный, северный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.
14 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.
В Шымкенте ночью и утром 14 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
В Туркестане днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
14 ноября в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Кокшетау 14 ноября ожидается низовая метель. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.
14 ноября местами в Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 м/с.
В Кызылорде днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
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