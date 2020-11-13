Туман, гололед и метель: в восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон, с большим запасом влаги, с центром над Екатеринбургом, будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В тыл циклону, на западные регионы страны, смещается холодный Северо-западный антициклон – с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза. В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине - гололед.

14-16 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-

восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с, 15 ноября порывы 23-28 м/с.

В Таразе 14-16 ноября временами ожидается туман, гололед. Днем 14, сутки 15 ноября ветер

северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

14-15 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 14, сутки 15 ноября ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Караганде 14 ноября ожидаются гололед, низовая метель.

В Жезказгане ночью 14 ноября ожидается низовая метель. Вероятность шторма 75-80 %.

14 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем местами гололед. В Уральске ночью и утром 14 ноября ожидается туман.

14 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 14 ноября ожидается ветер северо-западный, северный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

14 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром 14 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

14 ноября в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кокшетау 14 ноября ожидается низовая метель. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

14 ноября местами в Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 м/с.

В Кызылорде днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.