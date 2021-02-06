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    03:00, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана 6 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, это связано с прохождением атмосферных фронтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдатся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юго-востоке РК погода без осадков.

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жарминской районе порывы 23-28 м/с.

    В Атырауской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20, днем порывы 17-22 м/с.

    В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях – с низовай метелью.

    В Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-23 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман.


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