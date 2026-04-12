Туман, дожди и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде в регионах Казахстана

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на востоке, юго-западе области порывы до 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере, западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области — порывы до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области с порывами до 15-20 м/с.

На севере и востоке Атырауской области ожидаются дождь и гроза, на юге области — небольшой дождь, гроза. На западе, севере и юге области — туман. Ветер южный, юго-западный, на востоке области с порывами до 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на юге области с порывами до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. На юге, в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с. На западе области сохраняется, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер с порывами до 15-20, временами до 25 м/с. 12–15 апреля на севере, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области — порывы до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза. На западе, севере, востоке области — туман.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный, днем на западе, юге области — порывы до 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге и востоке области с порывами до 15-20 м/с, днем временами до 23 м/с.

На западе и севере Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Улытау ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, на северо-востоке области порывы 15 м/с.

