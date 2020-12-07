Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

«Туған жерім»: в столице открылась выставка произведений детского творчества

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Декабря 2020, 20:11
«Туған жерім»: в столице открылась выставка произведений детского творчества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 декабряв новом здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы открылась выставка произведений детского творчества по результатам XV Международного конкурса изобразительного искусства «Туған жерім». Выставка посвящена Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Открыл мероприятие директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов .

– В октябре этого года в Центре современного искусства «Куланши» состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунка детского и юношеского творчества «Туған жерім», которое прошло в онлайн-формате. На суд жюри было представлено более 400 работ из разных уголков Казахстана, России, Татарстана, Башкортостана, Узбекистана, Украины, Азербайджана и Беларуси. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. По традиции, сложившейся с 2004 года, работы победителей конкурса детского и юношеского творчества сегодня представлены на выставке в экспозиционном зале Музея Елбасы, – сказал он, поздравив присутствующих с наступающим праздником – Днем независимости Республики Казахстан.

photo


Конкурс «Туған жерім» – совместный проект Библиотеки Елбасы, Благотворительного фонда поддержки творческих начинаний и культурного наследия Казахстана «Байта», Центра современного искусства «Куланши» и Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан.

– Спасибо большое за поддержку детского творчества всем нашим партнерам. Думаю, что мы делаем большое дело для этих маленьких людей, помогая им развиваться, поверить в свои силы, а затем и состояться в искусстве, – отметила руководитель Благотворительного фонда «Байта» Светлана Махат.

photo


Организаторы ежегодно определяют жанр и тематическую направленность конкурсных работ. За более чем 15 лет существования проекта рассматривались различные произведения: от традиционной живописи, графики, скульптуры до разных направлений декоративно-прикладного искусства. Юным творцам предлагаются темы, отражающие их представления о Родине, преемственности, традициях, культурной самобытности своего народа. В 2020 году конкурс был проведен среди произведений живописи.

– О популярности и востребованности конкурса «Туған жерім» говорят его 15-летняя история и расширяющаяся с каждым годом география участников. Возможность провести конкурс «Туған жерім» в этом году и организовать выставку в этом потрясающем месте – новом здании музея Первого Президента, несмотря на пандемию и связанные с ней непростые условия, свидетельствует о том, что для искусства нет границ и преград, – подчеркнула председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат.

Посетители выставки получат возможность по достоинству оценить произведения искусства юных художников разных стран на темы: «Прошлое, современное, будущее», «Край, где я родился», «Традиции моего народа», «Мое хобби», «Я – художник».

Выставка продлится до 25 января 2020 года.

С материалами выставки можно также ознакомиться на сайте: presidentlibrary.kz в разделах «Выставки» - «Проекты».

photo

photo

photo


Культура   День Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами