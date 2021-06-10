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    22:54, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Туберкулез за два часа выявляют в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане прошел республиканский семинар «Эффективное лечение туберкулеза» в ходе которого врачи рассказали о молекулярно-генетическом экспресс-методе выявления этого опасного заболевания за два часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Квалифицированные специалисты из разных регионов страны рассказали, что раньше на установление диагноза уходило до двух месяцев. А за этот период болезнь прогрессировала. На семинаре специалисты Национального центра ознакомились с проводимой в регионе работой по борьбе с туберкулезом.

    Согласно озвученным данным, заболеваемость туберкулезом в Туркестанской области значительно снизилась - на 27%; смертность понизилась на 20%. В целом по республике показатель заболеваемости туберкулезом сократился на 10-15%. Врачи отмечают, что одобренные Всемирной организацией здравоохранения методы лечения показали свою эффективность.


    «Республиканский семинар в Туркестане пройдет в течение трех дней. У нас есть врачи, которые способны диагностировать несколько видов туберкулеза и назначить больному индивидуальное лечение. Эти врачи принимают участие в сегодняшнем семинаре», - сообщил директор Национального центра фтизиопульмонологии Малик Аденов.

    Отметим, что в регионе проходят лечение более 500 пациентов. Более 100 из них уже полностью выздоровели. Лечение остальных продолжается. Стоит подчеркнуть, что выздоровление от этого недуга занимает долгое время. Лечение туберкулеза и медикаменты финансируются государством. По словам профессора Шахмурата Исмаилова, четыре новых противотуберкулезных препарата прошли научные исследования по всему миру. С их помощью можно полностью вылечить болезнь.


    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область Общество
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