Туберкулез в СКО: что делается для снижения заболеваемости

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до 24-го марта длился месячник, посвященный Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. О ситуации с распространением заболевания корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с директором областного центра фтизиопульмонологии Канышем Бижановым.

Противотуберкулезная служба области представлена областным центром фтизиопульмонологии на 210 коек, 13 тубкабинетами при центральных районных больницах и 4 тубкабинетами при городских поликлиниках. Еще несколько лет назад регион занимал чуть ли не лидирующие позиции по количеству больных и уровню смертности от туберкулеза.

- Каныш Болатович, как можно охарактеризовать эпидситуацию с туберкулезом в нашей области?

- Эпидемиологическая ситуация относительно стабильная и показатель заболеваемости имеет динамику снижения. За последние 10 лет - с 2011-го по 2021-й год - показатель заболеваемости туберкулезом снизился в 2,5 раза - с 85,8 до 33,8 на 100 тысяч населения. В прошлом году он составил 33,8 на 100 тысяч населения – снижение в сравнении с 2020-м годом на 15,7 %. Смертность от туберкулеза - это один из основных критериев оценки эпидемиологической ситуации – за 10 лет снизилась в 3,9 раза - с 11,8 до 3. Однако ее уровень остается выше среднереспубликанского – 1,7.

- Это говорит о том, что лечить стали эффективнее?

- В нашей области внедрены краткосрочные и индивидуальные схемы лечения туберкулеза новыми препаратами. Сейчас 175 пациентов получают лечение по индивидуальным схемам. Амбулаторно получают лечение 220 больных. Увеличению охвата амбулаторным лечением способствуют различные подходы. Например, работа мобильной бригады является очень эффективным видом помощи. Особенно для пациентов с ограниченными возможностями передвижения. Преимущества амбулаторного лечения позволяют полностью исключить вероятность нозокомиального инфицирования резистентными штаммами микобактерии туберкулеза. Лечение в привычной обстановке оказывает плодотворное влияние на психологическое состояние пациента. С 2018-го года в области внедрено видео-контролируемое лечение, которое является одним из эффективных способов контроля приема противотуберкулезных препаратов. Эффективность лечения новых случаев зарегистрированных за 12 месяцев 2020-го года составила более 85%.

- Как работают стационары в условиях пандемии коронавируса?

- С учетом непростой ситуации по распространению коронавируса на базе нашего центра с июня 2020-го года был развернут инфекционный стационар для пациентов с COVID-19 на 200 коек. Была временно свернута работа 1-го, 4-го и 5-го легочно-терапевтических отделений и легочно-хирургического отделения. Противотуберкулезная помощь на стационарном уровне пациентам с бактериовыделением оказывается в шести отделениях на базе поликлиники района им. Г.Мусрепова. Всего в стационаре получает лечение 71 человек.

- Достаточно ли в регионе оборудования для выявления заболеваемости туберкулезом?

- Подчеркну, что в нашей области для раннего выявления туберкулеза применяются современные методы диагностики, соответствующие международным стандартам. У нас достаточно флюорографической техники. Действуют 44 единицы флюорографов, в том числе 14 передвижных, 12 бактериоскопических лабораторий в районах и бактериологическая лаборатория в областном центре фтизиопульмонологии. Внедрили новые инновационные лабораторные технологии BACTEС MGIT-960, Hain-test, с 2014 года - высокоспецифичный быстрый молекулярно-генетический метод Gene- Xpert, который позволяет проводить быструю диагностику туберкулеза и своевременно охватить адекватным лечением. В 2019-м году в четырех районах установлены аппараты Gene- Xpert.

- Жители региона своевременно проходят обследование?

- В целом, ежегодно профилактическими осмотрами охватываются до 80% населения. В прошлом году флюорографических осмотров выполнили на 99%, осмотрели более 324 тысячи человек. На флюорографии выявили 153 больных туберкулезом. Методом Gxpert обследовали 3 415 человек, обратившихся с подозрением на туберкулез. Из них с положительным результатом 246 человек. Тубпробами осмотрены 40 409 детей. Выявили туберкулез у троих детей.

- Насколько я знаю, больным туберкулезом оказывают соцподдержку?

- Все верно. Считаю, что социальная поддержка больных туберкулезом является одним из основных факторов, влияющих на улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу. В прошлом году значительно улучшилась ситуация с оказанием соцподдержки. В 11 районах помощь оказывается на ежемесячной основе в среднем по 17 502 тенге. Остается решить вопрос в Тайыншинском и Акжарском районах, где выплата в тенге производится один раз в квартал и в Петропавловске выплачивают один раз в год. низкая оплата в районе Шал акына – 7 900 тенге. Всего за 2021-й год 428 пациентов получили помощь на сумму 27,6 млн тенге.

- Как контролируется проведение противотуберкулезных мероприятий в районах области?

- Врачи-фтизиатры во всех районах и поликлиниках Петропавловска. Проверяют исполнение и оказывают организационно-методическую помощь. Во всех районах районными фтизиатрами на регулярной основе проводятся мониторинги за выполнением плана осмотров, выявлением туберкулеза, своевременным дообследованием флюороположительных лиц. В феврале этого года специалисты нашего центра в составе мультидисциплинарных мониторинговых групп посетили все районы области, проверили качество выполнения противотуберкулезных мероприятий, по итогам которых провели медицинские советы.