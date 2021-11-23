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    16:37, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Туберкулез у людей с ВИЧ будут диагностировать по-новому в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане, в Алматы, в пилотном режиме началось внедрение нового метода ранней диагностики туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы, при поддержке проекта алматинская модель по контролю эпидемии ВИЧ, стала доступна ранняя диагностика туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ с использованием специального ТБ ЛАМ теста. Этот метод рекомендован ВОЗ в качестве дополнительного метода для ранней диагностики легочного и внелегочного туберкулеза у пациентов с невыраженной клинической картиной.

    «Ранняя диагностика туберкулеза и своевременно начатое лечение позволяют сохранить жизнь и здоровье людей, живущих с ВИЧ. Ведь ВИЧ-инфекция - сильнейший фактор риска для развития туберкулеза и главная причина смерти ВИЧ-положительных людей», - отмечает главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД Марат Тукеев.

    Тест-полоски для анализа мочи на липоарабиноманнан (ЛАМ) позволяют диагностировать туберкулез среди людей, живущих с ВИЧ, и на поздней стадии развития ВИЧ. Они просты в применении и бесплатны. Еще один аргумент в пользу нового метода диагностики заключается в том, что пациенты с ВИЧ часто имеют меньшую бактериальную нагрузку в мокроте, что приводит к увеличению частоты отрицательных результатов микроскопии.

    Медицинские работники Центра СПИД уже прошли специальное обучение. Также согласованы и утверждены алгоритмы и инструкции по применению ТБ ЛАМ тестов.

    На 1 ноября 2021 года в Центре СПИД Алматы состоят на учете 3810 людей, живущих с ВИЧ. У 40 диагностирован туберкулез.

    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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