Цветы учителям на 1 сентября должны быть добровольным выбором — Минпросвещения РК

Дарить учителям цветы 1 сентября остается доброй традицией, однако это не должно превращаться в обязанность для родителей и детей. Такое объявление сделали в Министерстве просвещения Казахстана, передает агентство Kazinform.

В Министерстве просвещения РК подчеркнули, что значение имеет не размер и стоимость букета, а уважение ребенка к учителю. Поэтому решение дарить цветы должно оставаться добровольным выбором каждого ребенка и его родителей.

Организации образования не должны выступать инициаторами приобретения цветов или подарков, организовывать сбор денежных средств или возлагать такую обязанность на родителей.

В Минпросвещения отметили, что первый день учебного года важно провести без лишней пышности, в теплой атмосфере, сохранив его воспитательное значение и прививая детям уважение к учителю, скромность и доброту.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Министерство просвещения РК запретило сбор денежных средств на выпускные мероприятия и подарки учителям. В ведомстве подчеркивали, что такие расходы не должны становиться обязанностью для родителей.

Также в мае Минпросвещения РК заявляло, что ограничения на выпускные могут быть смягчены в части цветов для педагогов. Тогда в ведомстве отмечали, что цветы могут рассматриваться как допустимый знак внимания, однако этот вопрос должен быть четко урегулирован.