Минпросвещения РК может смягчить ограничения на выпускные в школах

Министерство просвещения Казахстана может рассмотреть смягчение ограничений на проведение выпускных в школах в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщила глава ведомства Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в Правительстве министра Жулдыз Сулейменову спросили, возможно ли в будущем смягчить правила проведения выпускных, установив лимиты на расходы празднования.

В ответ глава ведомства подчеркнула, что к такому решению министерство может прийти в следующем учебном году.

— До этого не было никаких ограничений. В этом году мы впервые вводим приказ о запрете проведения выпускных мероприятий вне учебных заведений и сбора денег на эти цели. Введение этого приказа был вызван общественным спросом. Поэтому в этом году рейды проводятся в регионах. В следующем году, на мой взгляд, возможно рассмотреть эти изменения, которые вы назвали, — отметила она.

По словам Сулейменовой, Минпросвещения готовы рассмотреть введение определенных норм в отношении мероприятий и расходов, запрещенных в этом учебном году.

— Над этим вопросом можно подумать. Например, можно рассмотреть норму, которая законодательно разрешит цветы. Но, я думаю, только цветы, потому что мне кажется, что цветы для учителей — это хороший подарок, но это тоже должно быть в рамках законодательных норм, — отметила она.

Напомним, в 2026 году казахстанским выпускникам школ и их родителям запретили организовывать выпускные вечера в ресторанах, кафе и банкетных залах, а также собирать деньги на проведение таких мероприятий. Соответствующие ограничения ввели совместным приказом министерств просвещения и внутренних дел, а также с местными исполнительными органами.