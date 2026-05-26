Минздрав начнет плановые проверки казахстанских школ и лагерей с 1 июля

В Казахстане с 1 июня начнется мониторинг школ, а с 1 июля – плановые санитарные проверки организаций образования и летнего отдыха по новому порядку, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Меры приняли на фоне роста случаев групповых инфекционных заболеваний в школах и подготовки детских лагерей к летнему сезону.

По данным ведомства, с начала учебного года в школах провели 347 проверок, включая 150 плановых и 197 внеплановых. Из них проверили 49 пищеблоков.

— Основными выявленными нарушениями стали ненадлежащее санитарно-техническое состояние помещений, а также отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, что носит системный характер, — отметила Альназарова.

По ее словам, за последние три года выросло число случаев групповых инфекционных заболеваний в организациях образования.

— За последние три года наблюдается рост заболеваемости групповыми инфекционными заболеваниями в организациях образования в 2 раза. Справочно: в 2023 году — 4 случая, 5 случаев в 2024 году, в 2025 году — 8 случаев, — сообщила глава ведомства.

В этой связи министр напомнила, что в 2026 году вступил в силу закон, предусматривающий особый порядок государственного контроля за детскими объектами, финансируемыми из бюджета.

— С 1 июня текущего года в соответствии с новым порядком начнется мониторинг школ, а с 1 июля на всех указанных объектах будут проводиться плановые проверки, — отметила она.

Как сообщалось ранее, более 3,2 млн детей в Казахстане охватят летним отдыхом и оздоровлением в период каникул. Для школьников будут работать свыше 11 тысяч центров отдыха, а также программы по экологии, спорту, чтению и искусственному интеллекту.