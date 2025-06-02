ЦОНы изменили адреса и график работы со 2 июня

По информации госкорпорации «Правительство для граждан», новые адреса действуют как для обычных ЦОНов, так и для специализированных центров (спецЦОНов), предоставляющих услуги по регистрации транспорта, замене водительских удостоверений и другим операциям.

График работы дежурных ЦОНов:

в будние дни — с 09:00 до 20:00;

по субботам — с 09:00 до 13:00.

СпецЦОНы работают по другому графику:

прием заявлений — с 09:00 до 18:00 (в будни);

выдача готовых документов — до 20:00;

в субботу — прием до 12:00, выдача — до 13:00.

Отдельно уточняется, что в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше, чем в остальных регионах.

Ранее мы сообщали, что в спецЦОНах Казахстана внедрили обязательную биометрию.