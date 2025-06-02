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    13:30, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    ЦОНы изменили адреса и график работы со 2 июня

    Со 2 июня в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Алматинской области изменились адреса дежурных Центров обслуживания населения, передает агентство Kazinform.

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    Фото:акимат Таласского района

    По информации госкорпорации «Правительство для граждан», новые адреса действуют как для обычных ЦОНов, так и для специализированных центров (спецЦОНов), предоставляющих услуги по регистрации транспорта, замене водительских удостоверений и другим операциям.

    График работы дежурных ЦОНов:

    • в будние дни — с 09:00 до 20:00;
    • по субботам — с 09:00 до 13:00.

    СпецЦОНы работают по другому графику:

    • прием заявлений — с 09:00 до 18:00 (в будни);
    • выдача готовых документов — до 20:00;
    • в субботу — прием до 12:00, выдача — до 13:00.

    Отдельно уточняется, что в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше, чем в остальных регионах.

    Ранее мы сообщали, что в спецЦОНах Казахстана внедрили обязательную биометрию

    Теги:
    ЦОН Регионы Правительство для граждан
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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