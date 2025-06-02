13:30, 02 Июнь 2025 | GMT +5
ЦОНы изменили адреса и график работы со 2 июня
Со 2 июня в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Алматинской области изменились адреса дежурных Центров обслуживания населения, передает агентство Kazinform.
По информации госкорпорации «Правительство для граждан», новые адреса действуют как для обычных ЦОНов, так и для специализированных центров (спецЦОНов), предоставляющих услуги по регистрации транспорта, замене водительских удостоверений и другим операциям.
График работы дежурных ЦОНов:
- в будние дни — с 09:00 до 20:00;
- по субботам — с 09:00 до 13:00.
СпецЦОНы работают по другому графику:
- прием заявлений — с 09:00 до 18:00 (в будни);
- выдача готовых документов — до 20:00;
- в субботу — прием до 12:00, выдача — до 13:00.
Отдельно уточняется, что в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше, чем в остальных регионах.
Ранее мы сообщали, что в спецЦОНах Казахстана внедрили обязательную биометрию.