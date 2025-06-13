Циклон принесет сильные дожди в Казахстан

В ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы, 15–16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей — сильные дожди, с возможным выпадением града, и понижением температуры воздуха.

А вот южная половина страны по-прежнему будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.