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    13:58, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Циклон принесет сильные дожди в Казахстан

    На территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    дожди
    Фото: pixabay

    В ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы, 15–16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей — сильные дожди, с возможным выпадением града, и понижением температуры воздуха.

    А вот южная половина страны по-прежнему будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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