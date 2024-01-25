ЦИК Азербайджана назвала количество наблюдателей на выборах Президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала количество наблюдателей, зарегистрированных для наблюдения за внеочередными президентскими выборами 7 февраля. Об этом сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- На данный момент зарегистрировано около 64 тысяч наблюдателей. Из них 400 являются международными наблюдателями. В их число не входят наблюдатели ОБСЕ и ООН, - сообщил М. Панахов.

По словам председателя ЦИК, три организации подали заявки на проведение exit poll, и в ближайшие дни они будут рассмотрены. В их числе Лига защиты трудовых прав граждан совместно с организацией OREACLE ADVISORY GROUP, Центр мониторинга «Rəy» и ООО «Центр социологических исследований».



На днях замглавы миссии БДИПЧ ОБСЕ Полина Лемос отметила, что точный список международных организаций будет известен за 10 дней до выборов.

- Мы ожидаем более 10 организаций, которые будут наблюдать за выборами. В их числе такие организации, как СНГ, ОТГ, ШОС и т.д. Мы намерены также отправить наблюдателей в освобожденные территории. Сейчас решаются вопросы оценки безопасности, - проинформировал она.

Напомним, срок подачи заявлений по наблюдению на всей территории Азербайджана внеочередных президентских выборах в ЦИК будет охватывать период до 28 января.

ЦИК Азербайджана утвердила 19 наблюдателей от Казахстана, которые примут участие в качестве международных наблюдателей на выборах.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана».

В прошлый раз президентские выборы в Азербайджане проходили 11 апреля 2018 года.