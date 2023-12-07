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    14:19, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    В Азербайджане объявлены внеочередные президентские выборы

    Азербайджан
    Фото: apa.az

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года, передает агентство Kazinform.

    Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики поручено обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

    Теги:
    Азербайджан СНГ Выборы Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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