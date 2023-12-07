14:19, 07 Декабрь 2023 | GMT +6
В Азербайджане объявлены внеочередные президентские выборы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года, передает агентство Kazinform.
Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики поручено обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.