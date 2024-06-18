РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:03, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Цифровую систему прогнозирования и моделирования паводков разрабатывают в РК

    Цифровую систему прогнозирования и моделирования паводков разрабатывают в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел совещание по разработке информационной системы прогнозирования и моделирования паводков. В нем приняли участие вице-министры водных ресурсов и ирригации, цифрового развития, по чрезвычайным ситуациям, экологии и финансов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Информационная система включает в себя четыре модуля: сбор данных, анализ, прогнозирование и моделирование. Она будет использовать как оперативные, так и многолетние данные «Қазақстан Ғарыш Сапары», «Казгидромета» и «Национального центра геодезии и пространственной информации».

    Систему также интегрируют с базой данных МЧС по паводкоопасным, селе-, оползне-, лавиноопасным участкам и гидротехническим сооружениям.

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило использовать в работе европейскую программу дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер поручил рассмотреть также отечественные цифровые решения.

    Кроме того, для формирования массива данных вице-премьер поручил увеличить количество гидро- и метеопостов, провести батиметрию водоемов и рек, а также создать «цифровой рельеф» территорий страны, регулярно испытывающих паводковые явления.

    Теги:
    Правительство Правительство РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!