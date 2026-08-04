Цифровую систему для контроля цен и доли отечественных товаров создадут в Казахстане

В Казахстане создадут единую цифровую систему сквозной прослеживаемости товаров «Цифровое зеркало торговли», которая объединит данные государственных информационных систем, торговых сетей и маркетплейсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Основой новой системы станет Национальный каталог товаров. В нее уже интегрированы портал государственных закупок, система электронных счетов-фактур, таможенная система «Кеден», операторы фискальных данных, программа «1С», а также торговые сети и маркетплейсы.

Сейчас завершается интеграция с Реестром отечественных товаропроизводителей.

— Тем самым мы получаем полную базу казахстанских товаров. Это позволит получать объективную информацию о движении товаров, динамике цен, доле отечественной продукции на внутреннем рынке, адресно применять меры государственной поддержки. Прототип уже разработан, ведется подготовка к промышленной эксплуатации, — сообщил министр.

По его словам, на сегодня в Казахстане классифицировано 85 тысяч видов товаров и услуг, в национальном каталоге товаров зарегистрировано 67,7 тысячи пользователей и оцифровано 30 млн товаров.

Напомним, с 1 июля 2026 года в Казахстане завершился переходный период внедрения Национального каталога товаров (НКТ) — единой государственной базы данных, в которой содержатся сведения о товарах, производимых и импортируемых в Казахстан. Теперь его использование стало обязательным для всех субъектов торговли, включая представителей малого и микробизнеса.