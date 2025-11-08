РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:30, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Цифровую платформу для поступления на службу в полицию запустили в Казахстане

    Министерство внутренних дел Республики Казахстан представило новую цифровую платформу «Qyzmet-Police.kz», которая полностью автоматизирует процесс поступления на службу в органы внутренних дел, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    МВД РК запустило цифровую платформу «Qyzmet-Police.kz»
    Фото: Polisia.kz.

    Теперь граждане Казахстана могут подать заявку на службу в полицию в онлайн-формате — без очередей, бумажных документов и личных обращений.

    Платформа объединяет все вакансии по регионам страны, что позволяет кандидатам выбрать город, подразделение и должность, а также сразу подать заявку. Документы загружаются один раз, непосредственно на сайте.

    Отбор кандидатов осуществляется исключительно через цифровую систему. Каждый этап фиксируется автоматически, что обеспечивает прозрачность процедуры и исключает коррупционные риски.

    Кроме того, «Qyzmet-Police.kz» предоставляет полную информацию о размере заработной платы и жилищных выплат по каждой должности. Кандидаты могут отслеживать статус своей заявки онлайн — от подачи до приглашения на собеседование.

    Проект «Qyzmet-Police.kz» является частью цифровой трансформации МВД, направленной на повышение доверия и открытости в кадровой политике. Платформа обеспечивает равный доступ всех граждан к службе в органах внутренних дел, независимо от места проживания и личных связей.

    Теги:
    МВД РК Полиция Видео Цифровизация Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
