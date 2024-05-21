Цифровой тенге с меткой: новый способ контроля госбюджета введут в Казахстане

Обсуждения проекта внедрения в Казахстане цифрового тенге начались еще в июле 2021 года, а в ноябре 2023 года состоялась церемония запуска цифрового тенге. А уже в этом году в стране планируют запустить пилотный проект по использованию механизма маркированных средств для государственных закупок. Подробнее о маркировке цифрового тенге корреспонденту агентства Kazinform рассказали в Агентстве по противодействию коррупции РК.

Ранее председатель Национальной платежной корпорации Казахстана Бинур Жаленов отмечал, что цифровой тенге - это третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным. Она раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает адресность и эффективность государственных расходов, а также прокладывает «мост» между традиционными финансами и миром цифровых активов.

Как пояснили в Антикоре, цифровой тенге представлен в виде токенов – цифровых аналогов наличных. Каждому токену соответствует определенный номинал. Маркировка или «окрашивание» цифровых тенге, выделяемых на бюджетные расходы, предполагает «окрашивание» этих токенов и придание этим токенам определенных свойств. Например, цифровые тенге, «окрашенные» для строительства школы, можно будет тратить только на оплату расходов для строительства школы.

– Методологической проработкой реализации «маркировки денег» занимаются представители Антикоррупционной службы, Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, местных исполнительных органов, а также финансовых институтов и квазигосударственных организаций, участвующих во взаиморасчетах с применением государственных денег. Непосредственной разработкой и усовершенствованием платформы цифрового тенге занимается дочерняя организация Национального Банка Республики Казахстан АО «Национальная платёжная корпорация», – сообщили в ответе на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform.

Решение о создании специальной службы по контролю цифрового тенге с меткой примут исходя из результатов пилотного проекта 2024 года по использованию механизма маркированных средств для государственных закупок.

В Антикоре уточнили, что в рамках предварительного обсуждения предполагается наделение указанными выше полномочиями администраторов государственного бюджета.

По словам представителя Агентства по противодействию коррупции РК, на разработку механизма маркировки токенов средства из государственного бюджета не выделяются. Национальный Банк РК разрабатывает проект в соответствии с планом развития национальной финансовой инфраструктуры.

– Денежные средства, которые выделены на государственную закупку, будут помечены владельцем бюджетной программы для отслеживания их целевого использования. Маркировка токенов цифрового тенге будет видима их владельцу, то есть, юридическое лицо, обладатель маркированного цифрового тенге, будет видеть, что принадлежащие ему средства промаркированы, – объяснили в Антикоре.

Предполагается, что метка будет сниматься автоматически при поступлении на счет конечного получателя денежных средств.

– Вопрос условия снятия маркировки при зачислении на счета юридических лиц пока находится на стадии обсуждения с Национальным Банком, Министерством финансов и другими государственными организациями. Предварительно можно заявить о том, что маркировка денег будет сниматься при зачислении заработной платы, то есть, при переводе средств из фонда оплаты труда на непосредственно цифровые счета граждан, а также при зачислении средств конечным производителям и иным субъектам для оплаты самих товаров, работ и услуг (непосредственным производителям, импортерам, торговым организациям и так далее), – объяснили в Антикоре.

Напомним, что введение цифрового тенге в промышленную эксплуатацию с полноценным функционалом запланировано на 2025 год.