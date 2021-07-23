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Цифровой тенге: проект и вопрос внедрения обсудили в Нацбанке

23 Июля 2021 18:40
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Цифровой тенге: проект и вопрос внедрения обсудили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Представители Национального Банка Казахстана обсудили проект цифрового тенге с участниками финансового рынка и возможность участия банков второго уровня в пилотном проекте по внедрению цифрового тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

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В дискуссии приняли участие 60 участников, в том числе представители финансового рынка и международные эксперты в сфере платежных систем. В ходе встречи были представлены анализ международного опыта, требования к участию в пилотном проекте и планы по привлечению участников рынка к разработке новых финансовых продуктов на платформе цифрового тенге.

С учетом повсеместного развития технологий и платежных систем цифровой тенге имеет потенциал стать новым платежным инструментом в дополнение к уже существующим наличным и безналичным платежам. Его задача – усилить конкуренцию на рынке платежных услуг, ускорить разработку инновационных сервисов для населения, а также повысить доступность финансовых услуг в регионах.

В настоящее время проекты по созданию и внедрению цифровой валюты реализуются центральных банками по всему миру.

Национальный Банк Казахстана планирует продолжать публичные обсуждения результатов проекта с общественностью и финансовым рынком и публиковать итоги встреч в средствах массовой информации.



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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Цифровой Казахстан  
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