Цифровой щит шахтеров: как работает диспетчерско-аналитический центр Qarmet

Центр стал настоящим «мозгом» угольного департамента. Здесь установлена инновационная система управления промышленным производством DMMS, разработанная отечественными IT-специалистами. Она объединяет мониторинг, аналитику и связь, позволяя заранее выявлять потенциальные риски и предотвращать аварийные ситуации.

Круглосуточный контроль

Данные со всех шахт стекаются в центр без задержек. На больших экранах диспетчеры видят показатели работы оборудования, уровень газа и состояние вентиляции, местоположение работников и техники. В любой момент можно вывести на связь горняков, находящихся под землей, и оперативно отдать распоряжения.

Фото: Qarmet

Основные функции центра:

Централизованный мониторинг. Все шахты угольного департамента подключены к единой системе.

Централизованный мониторинг. Все шахты угольного департамента подключены к единой системе.

Система позиционирования. Отслеживает передвижение сотрудников и техники на поверхности и под землёй.

Аварийное оповещение. Позволяет мгновенно уведомить работников — как всю бригаду, так и конкретного специалиста.

Видеосвязь. Благодаря подземному Wi-Fi и защищенным смартфонам можно связаться с шахтерами даже на глубине сотен метров.

Контроль среды. Система отслеживает уровень газа, содержание кислорода и состояние вентиляции, предупреждая опасные ситуации.

Преимущества для шахтеров и производства

Главное преимущество центра — это скорость реакции. Если раньше информация о возможных угрозах поступала с задержкой, то теперь система фиксирует даже минимальные отклонения и передает сигнал сразу в центр. Это означает, что проблему можно обнаружить и устранить еще до того, как она создаст угрозу для работников.

Технологии позволяют не только усиливать безопасность, но и повышать эффективность работы. Система позиционирования показывает, где находятся сотрудники, сколько времени они проводят на участке, как используется техника. Такой контроль делает производственный процесс прозрачным и помогает оптимизировать распределение ресурсов.

Для шахтеров это означает меньше неопределенности и больше уверенности в том, что их труд защищен современными технологиями. Для предприятия — это сокращение простоев, снижение аварийности и рост общей производительности.

Фото: Qarmet

Перспективы развития

До конца 2025 года системой позиционирования будут оборудованы все восемь шахт угольного департамента Qarmet. В дальнейшем планируется расширять функционал: интегрировать систему с другими направлениями производства, подключать новые модули аналитики и прогнозирования, использовать большие данные для предсказания рисков.

Создание диспетчерско-аналитического центра стало ключевым шагом в цифровизации угольной отрасли Казахстана. Сегодня это не просто диспетчерская, а высокотехнологичный комплекс, объединяющий аналитику, безопасность и управление.

Для горняков это означает, что теперь за их спиной стоит не только опыт коллег, но и цифровой щит, который круглосуточно следит за каждым процессом и делает работу шахт более безопасной и предсказуемой.