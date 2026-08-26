Цифровой реестр налоговых льгот запустили в Казахстане

Министерство финансов РК сообщает о масштабной цифровизации учета налоговых льгот. Главная цель новых поправок — сделать государственную поддержку бизнеса понятной, открытой, экономически результативной и эффективной.

В Казахстане создаётся единая государственная цифровая база данных — Реестр налоговых льгот, который позволит полностью систематизировать информацию о мерах государственной поддержки в виде выпадающих доходов бюджета. Ведение реестра будет обеспечиваться через специальный веб-портал baqylauda.Qoldau.kz.

Единый цифровой учёт положительно скажется на обоснованности принятия решений о предоставлении налоговых льгот.

Все обоснования от отраслевых государственных органов в необходимости налоговой льготы переводятся в цифровой формат, а установленные критерии целей применения льгот будут использоваться налоговыми органами для оценки результативности и эффективности предоставленных налоговых льгот.

Действующими правилами к критериям отнесены:

1) бюджетная эффективность (соотношение полученных налогов к размеру налоговой льготы);

2) создание и сохранение постоянных рабочих мест;

3) рост производства и экспорта;

4) соотношение инвестиций к налоговым льготам;

5) инновационность и технологическое развитие.

При этом, чтобы понимать реальную пользу от каждой льготы, государство будет использовать не только официальную государственную статистику, но и первичные данные государственных и негосударственных цифровых систем. Для этих целей специальный веб-портал baqylauda.Qoldau.kz интегрирован с 70+ учетными и фискальными базами данных и цифровыми системами.

Таким образом, процесс становится контролируемым. Реестр позволит проводить качественный мониторинг и оценку эффективности налоговых послаблений.

— Тем самым для бизнеса устанавливаются максимально понятные правила игры. Если в соответствующих отраслях экономики предприниматели платят налоги, развивают производство, вкладывают средства, внедряют инновации и технологии, то налоговые льготы будут рассматриваться как результативные и эффективные. В противном случае вопрос их дальнейшего предоставления будет пересматриваться, — отметили в ведомстве.

При этом сам цифровой реестр носит исключительно информационно-учётный характер и не будет создавать лишних барьеров для получения льгот. Словом, сбор необходимой информации будет полностью цифровым и проактивным — бизнесу не придётся собирать и предоставлять справки, выписки и прочие отчеты. Все это налоговая служба уже собирает и обрабатывает самостоятельно.

В Министерстве финансов РК подчёркивают: все новшества — шаг к Справедливому Казахстану. Граждане могут быть уверены, что налоги, недополученные бюджетом из-за льгот бизнесу, не исчезают, а гарантированно инвестируются бизнесом в развитие национальной экономики в виде роста инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения объемов производства и экспорта, роста конкурентоспособности национального бизнеса в условиях роста жесткой глобальной конкуренции.

Нововведения вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования. Налоги должны работать на развитие страны, и новый цифровой Реестр станет главным инструментом этого контроля.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РК подготовило поправки в правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект «Расчет в один клик»).