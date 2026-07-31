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    Предпринимателям в Казахстане упростят расчет налогов и соцплатежей

    Министерство финансов РК подготовило поправки в правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект «Расчет в один клик»), передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоговые проверки бизнеса
    Фото: freepik

    Согласно документу, в рамках пилотного проекта планируется использовать цифровой сервис «Расчет в один клик», предназначенный для автоматического расчета обязательств по фонду оплаты труда.

    Сервис позволит автоматически рассчитывать налоги и социальные платежи по доходам работников, а также формировать и направлять платежные документы в банки второго уровня.

    Как ожидается, принятие документа будет способствовать цифровизации налогового администрирования, снижению административной нагрузки на субъектов малого предпринимательства и упрощению исполнения налоговых обязательств.

    Проект размещен на сайте «Открытые НПА» публичного обсуждения до 14 августа.

    Ранее сообщалось, что около пяти тысяч проектов малого бизнеса планируют поддержать в Казахстане в 2026 году.

    Минфин РК Казахстан Налоги Предпринимательство и власть
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор