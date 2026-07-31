Предпринимателям в Казахстане упростят расчет налогов и соцплатежей

Министерство финансов РК подготовило поправки в правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект «Расчет в один клик»), передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, в рамках пилотного проекта планируется использовать цифровой сервис «Расчет в один клик», предназначенный для автоматического расчета обязательств по фонду оплаты труда.

Сервис позволит автоматически рассчитывать налоги и социальные платежи по доходам работников, а также формировать и направлять платежные документы в банки второго уровня.

Как ожидается, принятие документа будет способствовать цифровизации налогового администрирования, снижению административной нагрузки на субъектов малого предпринимательства и упрощению исполнения налоговых обязательств.

Проект размещен на сайте «Открытые НПА» публичного обсуждения до 14 августа.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч проектов малого бизнеса планируют поддержать в Казахстане в 2026 году.