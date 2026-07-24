Около пяти тысяч проектов малого бизнеса планируют поддержать в Казахстане в 2026 году

В Казахстане набирает обороты Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», запущенная Фондом развития предпринимательства «Даму» в декабре 2025 года во исполнение поручения Главы государства, передает Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Программа ориентирована на доступность кредитования для субъектов микро- и малого предпринимательства, в том числе в сельских районах и моногородах.

Главная фишка проекта — гибкий региональный подход: акиматы и НПП «Атамекен» лично участвуют в определении точечных приоритетов с учетом специфики экономики каждой области.

На сегодняшний день «Іскер аймақ» одобрила более 300 проектов на общую сумму свыше 21 млрд теңге. А в планах на 2026 год — поддержка порядка 5 тысяч проектов на сумму 400 млрд теңге.

Реальные истории успеха: как программа работает на местах

Зеленые технологии в переработке шкур (Жамбылская область)

Одним из участников программы «Іскер аймақ» стала ИП «Кожабекова Г.Т.» — это единственное в Жамбылской области предприятие, которое более 20 лет занимается переработкой овечьих шкур и производством меховых изделий. Компания ежегодно поставляет порядка 46 тыс. обработанных шкур отечественным обувным и швейным предприятиям, а также производит около 20 тыс. готовых меховых изделий, включая военные шапки, тулупы и полушубки для АО «НК „Қазақстан темір жолы“, Министерства внутренних дел и Министерства обороны РК. География поставок охватывает Жамбылскую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области, города Алматы и Шымкент, при этом около 10% продукции в 2025 году были экспортированы в Россию и Узбекистан.

С помощью господдержки предприятие приобрело солнечные панели. Это снизит затраты на электроэнергию на 38%, повысит энергоэффективность и уменьшит воздействие на окружающую среду. Реализация проекта позволит заместить до 24 тыс. импортируемых меховых изделий и обеспечить 20% потребности регионального рынка в данной категории за счет переработки отечественного овчинного сырья и выпуска готовой продукции в Казахстане.

Экспортный рисовый хаб (Кызылординская область)

Еще одним успешным примером реализации программы «Іскер аймақ» является ИП «Турлыбаев Досжан» из Шиелийского района Кызылординской области. Предприятие занимается производством и переработкой риса. В рамках программы «Іскер аймақ» предприниматель получил кредит в размере 110 млн теңге на пополнение оборотных средств для закупа риса-сырца (шала) с последующей переработкой. Процентная ставка банка составила 22%, из которых 8,8% субсидируется государством, благодаря чему для предпринимателя ставка снижена до 13,2% годовых. Кроме того, при оформлении займа была предоставлена гарантия Фонда «Даму», что позволило получить необходимое финансирование.

Сегодня производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 150 тонн риса в сутки. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в Кыргызстан, Россию и Афганистан. Реализация проекта позволит заместить до 1,5-2 тыс. тонн импортной рисовой продукции в год и обеспечить 20-25% потребности регионального рынка. Полученная поддержка также способствует развитию предприятия и созданию новых рабочих мест.

Умная медтехника (Северо-Казахстанская область)

ТОО «Ультрамедтех KZ» из Петропавловска — отечественный производитель медицинского оборудования, работающий с 2020 года. Предприятие выпускает бактерицидные облучатели, рециркуляторы воздуха, озонаторы, ультрафиолетовые лампы, ламинарные шкафы и шкафы для хранения стерильных эндоскопов. Сегодня компания поставляет продукцию во все регионы Казахстана, сотрудничая с медицинскими учреждениями и организациями различных отраслей.

В рамках программы предприятие получило кредит в размере 100 млн теңге сроком на 3 года. Средства направлены на закуп комплектующих для производства продукции.

Реализация проекта позволит увеличить объем медицинского оборудования в два раза — с 5 тыс. до 10 тыс. изделий в год, создать 5 новых рабочих мест. Наращивание производственных мощностей способствует импортозамещению зарубежных аналогов, обеспечивая медицинские организации Казахстана современным оборудованием собственного производства.

Конкурентным преимуществом предприятия является не только собственное производство, но и разработанное компанией программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени дистанционно контролировать техническое состояние поставленного оборудования и оперативно проводить его сервисное обслуживание.

Крафтовые сыры бренда TARIX (Туркестанская область)

ИП «Бахар» из Туркестанской области специализируется на производстве сыров под брендом TARIX. Компания перерабатывает местное молочное сырье, сотрудничает с региональными поставщиками молока и способствует развитию перерабатывающей промышленности области.

В рамках программы предприятие получило кредит в размере 100 млн теңге под 21%, из которых 8,4% субсидируется государством, благодаря чему предприниматель выплачивает 12,6% годовых. Средства направлены на строительство специализированного складского помещения для хранения молочного сырья.

Реализация проекта позволит увеличить объем производства сыра с 200 до 260 кг в сутки, заместить до 40 тонн импортной молочной продукции в год и обеспечить до 5% потребности регионального рынка в данной категории. Выпускаемая продукция реализуется на территории Туркестанской области, включая Шардаринский и Жетысайский районы, а также город Туркестан.

Проект также способствует развитию кооперации с местными фермерскими хозяйствами, расширению переработки отечественного молочного сырья и укреплению продовольственной безопасности региона.

Национальные товары для дома (Актюбинская область)

ИП «Жантлеуова Г.А.» из города Актобе производит постельные принадлежности и товары для дома. Предприятие выпускает одеяла, подушки, корпе, матрасы, традиционные сундуки и изделия для приданого, сочетая использование натуральных материалов с современным дизайном. Сегодня продукция предприятия востребована не только в Актюбинской области, но и поставляется во все регионы Казахстана.

В рамках программы предприятие получило кредит в размере 35 млн теңге сроком на 3 года. Финансирование направлено на пополнение оборотных средств, увеличение объема закупаемого сырья, повышение качества производства и развитие продвижения бренда. Благодаря этому выпуск продукции существенно вырос: объем производства подушек увеличился с 12 до 20 изделий в сутки, а корпе — с 30 до 50 изделий. Численность работников увеличилась с 7 до 10 человек, а в дальнейшем предприятие планирует создать до 20 рабочих мест.

Как воспользоваться программой «Іскер аймақ»?

Условия программы субсидирования: