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    15:22, 23 Май 2025 | GMT +5

    Цифровой профиль гражданина появится в Казахстане

    На платформе Career Enbek будет запущена функция создания персонального цифрового профиля гражданина. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    - На платформе Mansap Compass функционирует интегрированный цифровой навигатор. Он помогает в выборе профессии, прохождении профориентационного тестирования, получении персонализированных рекомендаций по обучению и доступе к онлайн-курсам. Платформа Career Enbek объединяет все ключевые инструменты Национальной системы квалификаций в формате “одного окна”. Кроме того, с применением технологий искусственного интеллекта на платформе запускается создание персонального цифрового профиля гражданина, — отметил глава Правительства.

    По словам Премьер-министра, подготовлен обновлённый Национальный классификатор профессий, включающий более 800 новых специальностей. Среди них — IT-профессии (инженер по обеспечению качества — QA, инженер DevOps, BI-аналитик, инженер IoT-систем, цифровой технолог, веб-мастер), а также специальности в сфере маркетинга и цифровых технологий (бренд-менеджер, маркетинговый аналитик, SMM-менеджер, UX/UI-дизайнер и др.).

    - Эти профессии востребованы в креативной экономике, цифровом агробизнесе и логистике. Их официальное признание позволит разрабатывать образовательные программы, распределять гранты, создавать профессиональные стандарты и запускать программы занятости, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что в стране планируется обучение безработных с применением VR-технологий.

    Теги:
    Правительство Цифровой Казахстан Общество Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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