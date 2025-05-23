Цифровой профиль гражданина появится в Казахстане

- На платформе Mansap Compass функционирует интегрированный цифровой навигатор. Он помогает в выборе профессии, прохождении профориентационного тестирования, получении персонализированных рекомендаций по обучению и доступе к онлайн-курсам. Платформа Career Enbek объединяет все ключевые инструменты Национальной системы квалификаций в формате “одного окна”. Кроме того, с применением технологий искусственного интеллекта на платформе запускается создание персонального цифрового профиля гражданина, — отметил глава Правительства.

По словам Премьер-министра, подготовлен обновлённый Национальный классификатор профессий, включающий более 800 новых специальностей. Среди них — IT-профессии (инженер по обеспечению качества — QA, инженер DevOps, BI-аналитик, инженер IoT-систем, цифровой технолог, веб-мастер), а также специальности в сфере маркетинга и цифровых технологий (бренд-менеджер, маркетинговый аналитик, SMM-менеджер, UX/UI-дизайнер и др.).

- Эти профессии востребованы в креативной экономике, цифровом агробизнесе и логистике. Их официальное признание позволит разрабатывать образовательные программы, распределять гранты, создавать профессиональные стандарты и запускать программы занятости, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что в стране планируется обучение безработных с применением VR-технологий.