В Казахстане безработных будут обучать с использованием VR-технологий

— В 2025 году планируется пилотный проект по обучению безработных на базе VR-технологий (специально оборудованные кабинеты, предоставляющие безработным возможность отработки практических навыков). Для организации обучения в центрах карьеры в городах Конаев, Усть-Каменогорск, Туркестан, Астана и Шымкент приобретаются 5 VR-курсов: «Основы охраны труда и техники безопасности», «Основы сварочного дела», «Основы слесарного дела», «Основы токарного дела» и «Основы кондитерского дела», — говорится в ответе главы Правительства.