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    12:18, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане безработных будут обучать с использованием VR-технологий

    В этом году в Казахстане начнётся обучение безработных с использованием VR-технологий. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обучение безработных на базе VR-технологий
    Фото: акимат Карагандинской области

    — В 2025 году планируется пилотный проект по обучению безработных на базе VR-технологий (специально оборудованные кабинеты, предоставляющие безработным возможность отработки практических навыков). Для организации обучения в центрах карьеры в городах Конаев, Усть-Каменогорск, Туркестан, Астана и Шымкент приобретаются 5 VR-курсов: «Основы охраны труда и техники безопасности», «Основы сварочного дела», «Основы слесарного дела», «Основы токарного дела» и «Основы кондитерского дела», — говорится в ответе главы Правительства.

    Также он отметил внедрение цифровой платформы «Инновационный навигатор проектов».

    — Платформа предназначена для повышения эффективности государственных инвестиций, комплексного мониторинга инвестиционных проектов, контроля деятельности подрядчиков и оценки показателей создания рабочих мест, — сообщил Олжас Бектенов.

    Ранее мы писали, что безработные казахстанцы могут бесплатно подтвердить свою профквалификацию. 

    Теги:
    Правительство РК Безработица Трудоустройство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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