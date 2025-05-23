В Казахстане безработных будут обучать с использованием VR-технологий
В этом году в Казахстане начнётся обучение безработных с использованием VR-технологий. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В 2025 году планируется пилотный проект по обучению безработных на базе VR-технологий (специально оборудованные кабинеты, предоставляющие безработным возможность отработки практических навыков). Для организации обучения в центрах карьеры в городах Конаев, Усть-Каменогорск, Туркестан, Астана и Шымкент приобретаются 5 VR-курсов: «Основы охраны труда и техники безопасности», «Основы сварочного дела», «Основы слесарного дела», «Основы токарного дела» и «Основы кондитерского дела», — говорится в ответе главы Правительства.
Также он отметил внедрение цифровой платформы «Инновационный навигатор проектов».
— Платформа предназначена для повышения эффективности государственных инвестиций, комплексного мониторинга инвестиционных проектов, контроля деятельности подрядчиков и оценки показателей создания рабочих мест, — сообщил Олжас Бектенов.
Ранее мы писали, что безработные казахстанцы могут бесплатно подтвердить свою профквалификацию.