Цифровой паспорт товара: ИИ масштабирует Национальный каталог товаров

Одним из главных результатов текущего этапа стало десятикратное расширение базы данных НКТ — с 1,3 млн до 15 млн номенклатурных позиций. Теперь каждый товар, находящийся в обороте на рынке, получает цифровой паспорт с уникальным 13-значным идентификатором:

NTIN — для реализации товаров

KZTIN — для государственных закупок.

В Минфине отмечают, что создание единой экосистемы Национального каталога товаров позволило устранить историческую разрозненность данных между таможенными органами, налоговой службой и системой государственных закупок. Единая классификация обеспечивает сквозной контроль движения товара — от момента производства или импорта до фискального чека конечного покупателя, исключая ошибки учета и подмену характеристик.

Ключевая особенность обновленного НКТ — внедрение каскадной модели искусственного интеллекта. Алгоритмы машинного обучения выполняют функцию «цифрового санитара», автоматически проверяя и очищая данные от некорректных и дублирующих записей. Благодаря интеллектуальной классификации сопоставление товаров с международными стандартами (ОКТРУ, ТН ВЭД и другими справочниками) теперь занимает считанные минуты вместо длительных ручных процедур, при этом точность распознавания превышает 80%.

— Интеграция НКТ с информационными системами Министерства финансов, включая электронные счета-фактуры (ЭСФ) и портал государственных закупок, открывает новые возможности как для бизнеса, так и для государства. Для бизнеса это означает снижение бюрократической нагрузки, ускорение экспортно-импортных операций и повышение предсказуемости процессов. Для государства — эффективное противодействие контрафактной продукции, мониторинг ценообразования в режиме реального времени и повышение прозрачности экономики, — отметили в ведомстве.

Для поэтапной адаптации рынка подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК, Министерством финансов РК и НПП «Атамекен». Документ предусматривает постепенное внедрение требований Национального каталога товаров.

С 1 января 2026 года коды NTIN/XTIN станут обязательными при оформлении электронных счетов-фактур, сопроводительных накладных (СНТ), а также документов на Едином портале государственных закупок (накладные и акты приема-передачи). Для обеспечения плавного перехода предусмотрен механизм временных кодов XTIN, который позволит избежать приостановки торговых операций на этапе внедрения.

Напомним, с 15 августа 2025 года в Казахстане действует новый порядок ведения Национального каталога товаров, содержащего сведения о продукции, подлежащей маркировке.