Казахстан представил цифровой опыт госслужбы на Глобальном диалоге ООН по ИИ

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай выступил на сессии «Преодоление цифрового разрыва в сфере ИИ: развитие потенциала, доступ и цифровые основы» (Bridging AI Divides: Capacity-Building, Access and Digital Foundations), которая прошла в рамках первого Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом (UN Global Dialogue on AI Governance), передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Женевы.

Дархан Жазыкбай заявил, что система государственного управления Казахстана готова к эффективному и ответственному использованию технологий искусственного интеллекта. По его словам, доверие граждан к ИИ начинается не с алгоритмов, а с уверенности в том, что государство принимает решения справедливо, прозрачно и подотчетно.

В качестве примера он представил результаты цифровой трансформации государственной службы Казахстана.

— Цифровая HR-платформа e-Qyzmet объединяет более 80 тысяч государственных служащих и охватывает свыше 400 цифровых HR-процессов. Платформа интегрирована более чем со 100 государственными информационными системами. Конкурсный отбор на государственную службу полностью переведен в онлайн-формат и занимает всего 5–7 рабочих дней, обеспечивая открытость, конкурентность и объективность процесса, — сказал Жазыкбай.

По его словам, в государственном управлении Казахстан придерживается принципа Integrity by Design. Использование обезличенных данных кандидатов, единая система оценки, автоматическое формирование рейтингов и сохранение цифрового следа каждого решения помогают минимизировать субъективность и снизить коррупционные риски.

Фото: Kazinform

Сегодня Агентство применяет технологии искусственного интеллекта для анализа кадровых данных, развивает инструменты прогнозного кадрового планирования и проводит аудит государственных функций. Внедрение ИИ в государственном секторе строится на трех принципах: доступности, человеческого контроля и подотчетности.

— Искусственный интеллект способен помогать в принятии решений, однако он не должен подменять ответственность человека. В конечном итоге вопрос заключается не в том, может ли технология изменить государство, а в том, какие ценности государство закладывает в эти технологии. Казахстан придерживается принципов открытости и равных возможностей и готов делиться своим опытом, — отметил Дархан Жазыкбай.

Цифровые HR-решения и опыт Казахстана в сфере государственной службы получают признание на международном уровне.

Ранее заместитель Премьер-министра РК – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел встречу с Генсеком ООН.