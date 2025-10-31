Цифровой кодекс должен быть утвержден до конца года — Министерство по ИИ
Если искусственный интеллект будет не соответствовать правовым требованиям, то производитель понесет ответственность. Об этом заявила заместитель председателя Комитета информационной безопасности Министерства по ИИ и цифровому развитию Умитжан Арыкбекова в интервью программе «Бүгін LIVE», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Использование искусственного интеллекта не ограничивается только общением с Chat GPT. ИИ необходимо внедрять в каждую отрасль экономики страны. Закон об ИИ объединяет все направления и поможет государственным органам выстроить правильную политику. В настоящее время ни в одной стране мира у искусственного интеллекта нет отдельного юридического статуса. ИИ — это система, созданная человеком. У нее есть производитель, который несет ответственность и юридические обязательства. Основная цель закона — урегулировать этот вопрос, — говорит Умитжан Арыкбекова.
Специалист также отметила, что разрабатывается цифровой кодекс.
— Помимо закона об ИИ, создается цифровой кодекс. Сейчас он на рассмотрении в Мажилисе. После этого он поступит в Сенат и будет утвержден до конца года. В нем будут отражены ключевые принципы развития и применения цифровизации в стране, — сказала Умитжан Арыкбекова.
Ранее сообщалось, что Парламент Казахстана принял закон «Об искусственном интеллекте».