РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Цифровой кодекс должен быть утвержден до конца года — Министерство по ИИ

    Если искусственный интеллект будет не соответствовать правовым требованиям, то производитель понесет ответственность. Об этом заявила заместитель председателя Комитета информационной безопасности Министерства по ИИ и цифровому развитию Умитжан Арыкбекова в интервью программе «Бүгін LIVE», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    л
    кадр из видео

    — Использование искусственного интеллекта не ограничивается только общением с Chat GPT. ИИ необходимо внедрять в каждую отрасль экономики страны. Закон об ИИ объединяет все направления и поможет государственным органам выстроить правильную политику. В настоящее время ни в одной стране мира у искусственного интеллекта нет отдельного юридического статуса. ИИ — это система, созданная человеком. У нее есть производитель, который несет ответственность и юридические обязательства. Основная цель закона — урегулировать этот вопрос, — говорит Умитжан Арыкбекова.

    Специалист также отметила, что разрабатывается цифровой кодекс.

    — Помимо закона об ИИ, создается цифровой кодекс. Сейчас он на рассмотрении в Мажилисе. После этого он поступит в Сенат и будет утвержден до конца года. В нем будут отражены ключевые принципы развития и применения цифровизации в стране, — сказала Умитжан Арыкбекова.

    Ранее сообщалось, что Парламент Казахстана принял закон «Об искусственном интеллекте».

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Закон и право Искусственный интеллект ИИ
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают