Цифровой кодекс должен быть утвержден до конца года — Министерство по ИИ

— Использование искусственного интеллекта не ограничивается только общением с Chat GPT. ИИ необходимо внедрять в каждую отрасль экономики страны. Закон об ИИ объединяет все направления и поможет государственным органам выстроить правильную политику. В настоящее время ни в одной стране мира у искусственного интеллекта нет отдельного юридического статуса. ИИ — это система, созданная человеком. У нее есть производитель, который несет ответственность и юридические обязательства. Основная цель закона — урегулировать этот вопрос, — говорит Умитжан Арыкбекова.