Цифровизация соцпомощи в РК сэкономила 40 млрд тенге для поддержки нуждающихся

При этом он отметил, что количественный рост финансирования не всегда ведет к качественным изменениям. Как планируется решать эту проблему, рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

— У нас на сегодняшний день рассматривается вопрос трансформации социальной политики, и в первую очередь это внедрение единой цифровой платформы для того, чтобы все меры поддержки оказывались не как сегодня — по категориальному принципу, а именно по принципу и критерию нуждаемости, — сообщила министр.

Такая система должна сделать помощь адресной и более справедливой. По словам министра, уже приняты меры в сфере занятости: в постановление Правительства, регулирующее активные меры содействия занятости, вносятся изменения. Кроме того, оптимизированы два направления в субсидируемых рабочих местах.

Изменения коснулись и методологии трудоустройства.

— Если до сегодняшнего дня не было прямо заключено в цикл. В частности, выдали направление на трудоустройство и считают, что уже трудоустроен. Сегодня методология изменилась. И мы требуем заключение трудового договора и его регистрацию в системе единого учета трудовых договоров, и плюс обязательное отчисление пенсионных взносов, — пояснила Жакупова.

Большая работа, по ее словам, проведена и по адресной социальной помощи (АСП). Теперь при назначении учитываются не только доходы, но и расходы семьи. Соответствующая методология уже утверждена приказом министерства.

— Сегодня ожидаем, что все банки второго уровня будут на цифровую платформу Национального банка предоставлять сведения о расходах, и соответственно, это будет учитываться, — отметила министр. — По итогам 2024 года цифровизация позволила обеспечить целевое использование. Порядка 40 млрд тенге сэкономлено и возвращено в бюджет. Помощь оказана только нуждающимся. АСП получают порядка 228 тысяч человек, по этому же периоду в прошлом году получали более 330 тысяч человек.

Единая цифровая платформа уже работает в пилотном режиме в Шымкенте и Карагандинской области. Сейчас проект масштабируется на республику, а все социальные работники прошли необходимое обучение.