Новую систему оценки нуждаемости семей тестируют в двух регионах Казахстана

По словам министра, новая методология учитывает не только уровень доходов, но и доступ к образованию и медицине, чтобы более точно определять, кто действительно нуждается в господдержке.

– Проект получил поддержку Президента, и мы уже перешли к его активной реализации. Методология охватывает не только социальную сферу, но и включает аспекты здравоохранения и образования. Мы уверены в ее корректности и эффективности. Никто не останется без внимания. Модель включает шесть категорий домохозяйств – от тех, кто находится в крайней нужде, до полностью обеспеченных семей, – пояснила Светлана Жакупова.

При этом, господдержка не предусмотрена лишь для шестой категории, в которую входят, например, семьи, владеющие двумя домами и двумя автомобилями. Министр подчеркнула, что важно исключить человеческий фактор при принятии решений.

Рашед Мустафа Сарвар отметил, что ЮНИСЕФ поддерживает внедрение скоринговой модели и готов оказать техническую и экспертную помощь.

– Мы видим, что министерство ведет большую и эффективную работу. Методология действительно продуманная и перспективная, –подчеркнул Рашед Мустафа Сарвар. – Наша общая цель – не оставить без внимания и поддержки ни одного представителя уязвимых слоев населения, особенно детей.

Также он поздравил Минтруда с утверждением Концепции инклюзивной политики до 2030 года, назвав ее важной вехой для развития системной защиты прав уязвимых категорий населения.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по совместной работе в сфере поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что Минтруда тестирует модель распределения мер государственной поддержки через Единую цифровую платформу.