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    19:28, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Новую систему оценки нуждаемости семей тестируют в двух регионах Казахстана

    Пилотный проект по внедрению скоринговой модели оценки нуждаемости семей уже реализуется в Шымкенте и Карагандинской области. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на встрече с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане Рашедом Мустафа Сарваром, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Светлана Жакупова
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения

    По словам министра, новая методология учитывает не только уровень доходов, но и доступ к образованию и медицине, чтобы более точно определять, кто действительно нуждается в господдержке.

    – Проект получил поддержку Президента, и мы уже перешли к его активной реализации. Методология охватывает не только социальную сферу, но и включает аспекты здравоохранения и образования. Мы уверены в ее корректности и эффективности. Никто не останется без внимания. Модель включает шесть категорий домохозяйств – от тех, кто находится в крайней нужде, до полностью обеспеченных семей, – пояснила Светлана Жакупова.

    При этом, господдержка не предусмотрена лишь для шестой категории, в которую входят, например, семьи, владеющие двумя домами и двумя автомобилями. Министр подчеркнула, что важно исключить человеческий фактор при принятии решений.

    Рашед Мустафа Сарвар отметил, что ЮНИСЕФ поддерживает внедрение скоринговой модели и готов оказать техническую и экспертную помощь.

    – Мы видим, что министерство ведет большую и эффективную работу. Методология действительно продуманная и перспективная, –подчеркнул Рашед Мустафа Сарвар. – Наша общая цель – не оставить без внимания и поддержки ни одного представителя уязвимых слоев населения, особенно детей.

    Также он поздравил Минтруда с утверждением Концепции инклюзивной политики до 2030 года, назвав ее важной вехой для развития системной защиты прав уязвимых категорий населения.

    Стороны обсудили дальнейшие шаги по совместной работе в сфере поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Ранее сообщалось, что Минтруда тестирует модель распределения мер государственной поддержки через Единую цифровую платформу. 

    Теги:
    Социальная поддержка Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Семья ЮНИСЕФ Светлана Жакупова
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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