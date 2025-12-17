РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:47, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Цифровизация Казахстана требует модернизации энергетики — Президент

    Для реализации важных задач нам необходимо провести коренную модернизацию энергетической отрасли. Об этом заявил Глава государства на торжественном мероприятии в Акорде, поздравляя  работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, передает агентство Kazinform.

    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул поступательное развитие и процветание страны.

    — Особое внимание мы уделяем развитию экономики и инфраструктуры, открытию современных производств. Наша страна вступила в эпоху широкой цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан в обозримом будущем должен превратиться в полностью цифровое государство. Для достижения этой цели проводится масштабная работа. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта. Недавно был запущен суперкомпьютер, разработанный по технологиям известной американской компании. В соответствии с глобальными тенденциями будут созданы новые дата-центры и облачная инфраструктура. Разумеется, все это станет серьезным вызовом для энергетического сектора. Поэтому для реализации столь важных задач нам необходимо провести коренную модернизацию энергетической отрасли, — считает Президент.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Праздник Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
