Ерлан Досымбеков: Цифровизация и ИИ делают Казахстан привлекательнее для инвесторов

Тема искусственного интеллекта и цифрового суверенитета отражает результаты, которых Казахстан достиг за последний год в направлении цифровой трансформации. Об этом заявил председатель правления «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в рамках стратегии «Цифровой Казахстан» искусственный интеллект стал одним из приоритетных направлений экономической политики.

— Создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, координирующего работу в этом направлении, способствует становлению Казахстана в качестве регионального хаба в сфере искусственного интеллекта и повышению его глобальной конкурентоспособности, — сказал Ерлан Досымбеков, выступая на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов

Он также остановился на мерах, принятых для улучшения инвестиционного климата.

— Особо следует отметить создание Комитета по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре. Мы уверены, что благодаря тому, что генеральный прокурор будет выполнять функции инвестиционного омбудсмена, инвесторы получат надежную и эффективную систему правовой защиты, что еще более укрепит доверие к инвестиционному климату в Казахстане, — отметил он.

Ранее председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие наиболее значимые льготы для инвесторов были предоставлены в Казахстане за последнее время.